Ein auffälliger Chartausbruch auf ein neues Rekordhoch gelang der Aktie des größten asiatischen/chinesischen Anbieters von Online-Spielen, Social Media-Plattformen und werbefinanzierten, konsumorientierten Internet-Anwendungen, TENCENT HOLDINGS (KYG875721634) vor einigen Wochen zwar bereits auf Währungsbasis EURO, jedoch nun erst seit 10 Tagen auch in der Hauptbörsen-Währung Hongkong-Dollar (HKD). Mit dem heutigen erneuten Kurssprung in HKD um 4 % notiert die Aktie derzeit allerdings erst um gut 9 % über ihrem bereits 2,5 Jahre zurückliegenden Höchststand vom Januar 2018.Wie wir nachstehend detaillierter ausführen, sehen wir mit dem jetzt erfolgten Chartausbruch nun erst jetzt den entscheidenden Auftakt einer neuen Mehr-Jahres-Rallye der Tencent-Aktie (Marktkapitalisierung: 610 Mrd. USD) als gegeben an, weshalb wir den Titel nunmehr uneingeschränkt für Neukäufe selbst auch für konservative Investoren empfehlen.

