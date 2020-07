FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flugzeugbauer Airbus will einen Teil der angekündigten Stellenstreichungen in Deutschland und Frankreich zurücknehmen, wenn er Hilfen der jeweiligen Regierungen erhält. Für Deutschland könnten die geplanten Streichungen so von ursprünglich 5.100 auf 3.100 verringert werden, sagte Airbus-Chef Guillaume Faury dem Spiegel. Gespräche hierzu liefen bereits.

"Wir denken, dass bis zu 500 Jobs erhalten werden könnten, wenn die Bundesregierung uns beispielsweise über das Programm zur Entwicklung von Flugzeugen mit Wasserstoffantrieb unterstützen würde", so Faury. "Die Verlängerung der Kurzarbeit auf 24 Monate könnte zusätzlich bis zu 1.500 Stellen sichern." Auch in Frankreich ließen sich die geplanten Stellenkürzungen von 5.000 auf 3.000 senken.

Auch eine Vier-Tage-Woche werde im Konzern mit den Arbeitnehmervertretern diskutiert, sagte Faury. "Wir erwägen bereits eine Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit, um die Arbeit auf mehr Mitarbeiter zu verteilen. Alle Probleme lassen sich damit aber nicht lösen."

July 02, 2020 10:48 ET (14:48 GMT)

