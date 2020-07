ZÜRICH (Dow Jones)--Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt haben sich am Donnerstag kauffreudig gezeigt. Gegen Mittag erhielten die Kurse einen zusätzlichen Schub vom US-Arbeitsmarktbericht, der viel stärker ausfiel als erwartet. Im Juni stieg die Zahl der Beschäftigten um 4,8 Millionen, während Experten lediglich mit einem Plus von 2,9 Millionen gerechnet hatten. Allerdings bleibt gerade in den USA die Zahl der Corona-Neuinfizierten sehr hoch, so dass in einigen Staaten bereits wieder verschärfte Regelungen eingeführt werden. Viele Teilnehmer sind daher skeptisch, was weitere Kursgewinne im dritten Quartal anlangt.

Der SMI gewann 1 Prozent auf 10.188 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Plus. Umgesetzt wurden 52,3 (zuvor: 49,22) Millionen Aktien.

Gefragt waren vor allem die riskanteren und zyklischen Aktien. So stiegen ABB um 1,9 Prozent, Adecco um 3,2 Prozent und Lafargeholcim um 3,3 Prozent. Auch Finanzwerte wurden von den in jüngster Zeit guten Konjunkturdaten gestützt. Sollte sich das fortsetzen, dürften auch die Renditen wieder steigen. "Und das wäre dann gut für die Banken", sagt ein Marktteilnehmer. Credit Suisse gewannen 2,4 Prozent und UBS 2,5 Prozent. Bei den Versicherern kletterten Swiss Re um 3 Prozent und Swiss Life um 2,3 Prozent.

Die defensiven Aktien der Schwergewichte standen dagegen im Schatten der konjunktursensiblen Werte. Nestle legten lediglich 0,5 Prozent zu, Novartis 0,3 Prozent, und Roche schlossen mit minimalen Aufschlägen.

Die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung in Asien trieb die Luxusgüterhersteller Swatch (plus 1,8 Prozent) und Richemont (plus 2,5 Prozent).

