Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit starken Zuwächsen geschlossen. Der ATX beendete den Handelstag mit einem Aufschlag von 1,52 Prozent bei 2.288,33 Punkten. Der ATX Prime stärkte sich in ähnlichem Ausmaß um 1,51 Prozent auf 1.165,25 Zähler.Gestützt auf erfreuliche Arbeitsmarktzahlen dies- und jenseits des Atlantiks ging europaweit ein sehr starker Handelstag zu Ende. In den USA hatte der mit Spannung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...