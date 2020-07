(shareribs.com) Frankfurt / New York 02.07.2020 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel überwiegend fester. Der Markt folgt den Vorgaben aus den USA nach oben. Dort klettern unter anderem Tesla nach starken Absatzzahlen kräftig. Der DAX zieht 45 Minuten vor Handelsschluss um 2,6 Prozent auf 12.575 Punkte an. Daimler, Adidas und Continental führen die Liste der Gewinner an. Wirecard sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...