Vevey (awp) - Nestlé zieht sich aus einem Teil seines Wassergeschäfts in Nordamerika zurück. Die kanadische Tochter des Schweizer Konzerns verkaufe ihr Flaschenwassergeschäft der Marke "Pure Life" an Ice River Springs, teilte Nestlé Kanada am Donnerstagabend mit. Erst müssten nun die Behörden dem Verkauf zustimmen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...