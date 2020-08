DJ Nestle verkauft chinesisches Wassergeschäft an Tsingtao Brewery

Von Mauro Orru

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Nahrungsmittelkonzern Nestle trennt sich von seinem Wassergeschäft in China. Wie das Schweizer Unternehmen mitteilte, übernimmt die Tsingtao Brewery das Geschäft. Finanzielle Details nannte die Nestle SA nicht.

Der weltgrößte Lieferant von abgefülltem Wasser wird all seine Anteile an der Nestle Sources Shanghai Limited, der Nestle Sources Tianjin Limited und der Yunnan Dashan Drinks Co. Ltd. an Tsingtao Brewery übertragen. Der Deal umfasst auch die Übergabe dreier Produktionsstätten in Kunming, Schanghai and Tianjin sowie die Marke Dashan Yunnan Shan Quan an das chinesische Brauereiunternehmen.

Tsingtao Brewery Group wird Wasser unter der Marke Nestle Pure Life vermarkten dürften. Nestle behält weiterhin die Rechte an Marken wie Perrier, San Pellegrino und Acqua Panna in China.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2020 08:31 ET (12:31 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.