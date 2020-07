Northern Data entscheidet über teilweise Barabfindung der WandelanleiheDGAP-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Sonstiges Northern Data entscheidet über teilweise Barabfindung der Wandelanleihe02.07.2020 / 20:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.AD HOCNorthern Data entscheidet über teilweise Barabfindung der WandelanleiheFrankfurt am Main - 2. Juli 2020 - Der Northern Data AG sind im Wandlungsfenster bis zum 30. Juni 2020 Wandlungen für Schuldverschreibungen mit einem Volumen von insgesamt EUR 19.395.000 für die aufgrund Beschlüssen vom 15. November 2019 ausgegebene Wandelanleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 20 Mio. zugegangen. Gemäß den Anleihebedingungen kann die Gesellschaft entscheiden, ob sie diese in Aktien wandelt oder in bar abfindet. In Abwägung der Liquiditätsbedürfnisse einerseits sowie unter Berücksichtigung geschäftspolitischer Überlegungen haben Vorstand und Aufsichtsrat heute entschieden, Wandelanleihen mit einem Nennbetrag von bis zu EUR 1.681.000 in bar abzufinden (dies entspricht einer Gesamtzahlung von EUR 4.412.625,00) und im übrigen Aktien zu liefern. Die Zuordnung erfolgte dabei nach gleichen Kriterien unter Berücksichtigung der im Rahmen der Wachstumspläne der Gesellschaft verfügbaren Liquidität und auch unter Berücksichtigung dessen, dass strategische Partner die Gelegenheit erhalten sollten, eine Beteiligung an der Gesellschaft auf- bzw. auszubauen, um so geschäftspolitische Vorteile für die Gesellschaft zu gewährleisten. Dadurch erhöht sich das Grundkapital unter Berücksichtigung der am 17. Juni 2020 beschlossenen, aber noch nicht eingetragenen Barkapitalerhöhung auf 14.492.725 Aktien. Die gelieferten Aktien werden bis zur Hauptversammlung unter getrennter ISIN laufen. Die Wandelanleiheinhaber werden jeweils über ihre Depotbank informiert. Durch die Wandlung wird unter anderem die japanische SBI Crypto neuer strategischer Ankeraktionär der Northern Data AG. SBI Crypto Co., Ltd., ist eine hundertprozentige Tochter der SBI Holdings Inc. und hat sich mit ihren Anteilen einer Lock-up unterworfen.Pressekontakt: Northern Data AG Dr. Hans Joachim Dürr Head of Corporate Communications Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt Germany E-Mail: h.duerr@northerndata.de Telefon: +49 69 348 752 89Investor Relations: Sven Pauly E-Mail: ir@northerndata.de Telefon: +49 89 125 09 03 3002.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Northern Data AG Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 34 87 52 25 E-Mail: info@northerndata.de Internet: www.northerndata.de ISIN: DE000A0SMU87 WKN: A0SMU8 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate Exchange EQS News ID: 1085501Ende der Mitteilung DGAP News-Service1085501 02.07.2020 CET/CEST