Ein weiterer Vertreter im Konzert der weltführenden Servicehäuser bzw. Researchunternehmen für Finanzdienstleistungen, dessen Aktie sich infolge dieser Geschäftsprofilstabilität bisher höchst widerstandsfähig gegen alle Aktienmarktturbulenzen während der Corona-Krise gezeigt hat, ist ohne Frage auch der Titel der US-amerikanischen S & P GLOBAL INC. (US78409V1044).Nachdem die Aktie nunmehr ein neues, jedoch noch nicht zu stark ausgeprägtes Rekordhoch sowohl in EURO wie auch der Heimatwährung US-DOLLAR erreicht hat, und der Wert selbst dennoch gemessen an den längerfristigen Geschäftsperspektiven weiterhin in jedem Fall als attraktiv bewertet einzustufen ist, nehmen wir die Aktie daher nun nachstehend als eine neue Kaufempfehlung (gerade auch für konservative Investoren) unter die Lupe.

