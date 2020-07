Am deutschen Aktienmarkt gewannen am Donnerstag wieder die Käufer die Oberhand. Motiviert wurden die Investoren dabei von ausichtsreichen Arbeitsmarktdaten aus den USA. In der Folge ging der DAX mit Schwung mit einem Zuwachs von 2,84 Prozent bei einem Stand von 12.608,46 Punkten aus dem Handel. DAX mit Schwung am Donnerstag Mit einem Tageshoch bei 12.658,17 Punkten konnte der deutsche Leitindex das Hoch vom 23.06.2020 einstellen. Nach einem guten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...