Es wurde viel darüber spekuliert, welche Rolle der neue Lufthansa-Großaktionär Heinz-Hermann Thiele in Zukunft spielen will. Nun wurde bekannt gegeben, was er mit seinem Engagement bei der Kranich-Airline vorhat. So wurde erneut bekräftigt, dass er nicht nur kurzfristig an Bord bleiben will, sondern ein langfristiges Interesse an der Fluggesellschaft hat.So teilte die Airline am Donnerstagabend in Frankfurt mit, Thiele strebe mit seinem jüngst aufgestockten Aktien-Anteil von mehr als 15 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...