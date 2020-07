Sant'Antonino (awp) - Interroll profitiert vom Onlineboom infolge des Ausbruchs des Coronavirus: Der Logistikanbieter hat in den USA einen Grossauftrag von einer Onlinehandelsplattform bekommen. Dieser beläuft sich auf ein zweistelliges Millionenvolumen in US-Dollar, wie Interroll am Freitag mitteilte. Der Auftrag umfasse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...