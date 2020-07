The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A289PZ4 EYEMAXX R.EST.AG 20/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A3E4423 THUERINGEN LS 2035 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2U16 LB.HESS.THR.CARRARA07B/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2U24 LB.HESS.THR.CARRARA07C/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2U57 LB.HESS.THR.CARRARA07E/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2U65 LB.HESS.THR.CARRARA07F/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2V31 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07D/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000SLB8452 LDSBK.SAAR IHS S.845 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000SLB8460 LDSBK.SAAR IHS.846 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000SLB8478 LDSBK.SAAR IHS S.847 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000SLB8486 LDSBK.SAAR IHS S.848 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000SLB8494 LDSBK.SAAR IHS S.849 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013522091 MERCIALYS 20/27 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013522695 RTE RESEAU 20/32 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013522703 RTE RESEAU 20/40 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA GB00BMVB6072 PAR.FX.I.BD. 20/22 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA GB00BMVB6189 PAR.FX.I.BD. 20/22 MTN BD01 BON USD NCA XFRA USD8T73PAA25 VERTICAL HOL REGS 20/28DL BD01 BON USD NCA XFRA USL79090AC78 RUMO LUXEMB. 20/28 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS2180488111 FSL ISSUER 20/41 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2195190876 SSE 20/UND. FLR B REGS BD01 BON GBP NCA XFRA XS2198191962 VERTICAL HOL REGS 20/28 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2198394640 DT. BAHN FIN. 20/35 MTN BD01 BON SEK NCA XFRA XS2199265617 BAYER AG 20/24 BD01 BON EUR N