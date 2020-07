FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.07.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 06.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.07.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.07.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTRAVB XFRA US040114HF05 ARGENTINA 2028 0.000 %PGV XFRA US7433151039 PROGRESSIVE CORP. DL 1 0.089 EUR7DG XFRA US2566771059 DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 0.319 EURCLF XFRA US16939P1066 CHINA LIFE INS.CO. ADR/5 0.455 EURHE9 XFRA IT0001250932 HERA S.P.A. EO 1 0.100 EURBCJ XFRA IT0001033700 BASICNET EO 0,52 0.120 EURSRY XFRA IL0010927254 SARINE TECHNOLOGIES LTD. 0.003 EURP5TA XFRA ID1000103203 TEMAS RP 25XFRA DE000HSH4J94 HCOB IZ 1 13/21 0.000 %3IC XFRA FR0000035081 ICADE S.A. 1.600 EURXFRA DE000HVB2EG8 UC-HVB INFL.17/24VAR 0.000 %PER1 XFRA US7142642070 PERNOD RICARD SA 1/5 0.236 EURB7E XFRA DE000A0JM2M1 BLUE CAP O.N. 0.750 EURH5E XFRA DE000A0EQ578 HELMA EIGENHEIMBAU AG 1.850 EURD7P XFRA CNE1000002Y6 DALIAN PORT (PDA) H YC 1 0.003 EURHIFH XFRA CNE1000002S8 COSCO SHIP.ENER.TRAN.CO.H 0.005 EURC4C XFRA CNE100000205 BK O.COMMUNICATIONS H YC1 0.039 EURWFC XFRA CA9528451052 WEST FRASER TIMBER CO.LTD 0.130 EURBKN XFRA CA0641491075 BK NOVA SCOTIA 0.587 EURDIN XFRA BMG2759B1072 DIGITAL CHINA HLDGS HD-10 0.007 EUR2F7 XFRA US9682232064 WILEY(JOHN)+SONS A DL 1 0.304 EURXFRA DE000HLB3S19 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/18 0.001 %W8VS XFRA US06426M1045 BANK O.CHINA H ADR/25 YC1 0.598 EUR4C3 XFRA BMG2233G1024 CMBC CAP. HLDGS CONS.GLC XFRA US37637Q1058 GLACIER BANCORP DL-,01 0.257 EURLN4 XFRA FR0004156297 LINEDATA SERVICES EO 1 0.950 EURFPLB XFRA NZFAPE0001S2 FISHER + PAYKEL HEALTH. 0.106 EURA8R3 XFRA US040114HG87 ARGENTINA 2036 0.000 %2DO XFRA IT0001055521 LA DORIA S.P.A. EO 1,51 0.183 EUR2E5 XFRA CNE1000023C8 CHINA ENERGY ENG. H YC 1 0.004 EUR45Y XFRA KYG2120H1065 CHINA RISUN GROUP HD-,10 0.005 EUR1IU XFRA US7403674044 PREFERRED BANK NEW DL-,01 0.266 EUR53L XFRA CA8935781044 TRANSCONTINENTAL A SV 0.147 EUREI2 XFRA US29530P1021 ERIE INDEMNITY CO. A O.N. 0.855 EUR