FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.07.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 06.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.07.2020AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.07.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEI8D XFRA SG1S48927937 ISDN HLDGS LTD SD -,05ACE1 XFRA ES0132105018 ACERINOX SA NOM. EO -,25CLRN XFRA CH0012142631 CLARIANT NA SF 3,70S5C1 XFRA AU000000UNV0 UNIVERSAL COAL PLC CDIS 156M XFRA AU000000GRV0 GREENVALE ENERGY LTD.2B6 XFRA KYG070381051 BAIOO FAMILY INTERACTIVEADJ XFRA LU1250154413 ADO PROPERTIES S.A. NPVWS11 XFRA US9713751264 WILLSCOT CORP. DL-,01XAL XFRA FR0000033219 ALTAREA S.C.A.2HG1 XFRA DK0060945467 5TH PLANET GAMES DK -,50SOG XFRA CA2293051074 CRYSTAL LAKE MNG