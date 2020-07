VIB Vermögen AG: Ordentliche Hauptversammlung der VIB Vermögen AG beschließt zum elften Mal in Folge Anhebung der DividendeDGAP-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Dividende/Hauptversammlung VIB Vermögen AG: Ordentliche Hauptversammlung der VIB Vermögen AG beschließt zum elften Mal in Folge Anhebung der Dividende03.07.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsOrdentliche Hauptversammlung der VIB Vermögen AG beschließt zum elften Mal in Folge Anhebung der Dividende- Dividende steigt um knapp acht Prozent auf 0,70 Euro je Stückaktie- Vorstand und Aufsichtsrat werden mit großer Mehrheit entlastet- Erneute Ermächtigungen zur Schaffung von bedingtem und genehmigtem Kapital erteiltNeuburg/Donau, 3. Juli 2020 - Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierten Gesellschaft, hat ihre ordentliche Hauptversammlung gestern erstmals virtuell abgehalten. Rund 51,3 Prozent des stimmberechtigten Kapitals nahmen an der online-basierten Veranstaltung teil. Aufgrund der anhaltenden Beschränkungen der Versammlungsmöglichkeiten und dem vorrangigen Gesundheitsschutz für alle Beteiligten hatte die VIB Vermögen AG diese Form der Hauptversammlung gewählt. Erwartungsgemäß wurden die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat jeweils mit großer Mehrheit für das Geschäftsjahr 2019 entlastet.Ebenfalls auf breite Zustimmung stieß der gemeinsame Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, eine Dividende von 0,70 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie für das Geschäftsjahr 2019 auszuschütten (Vorjahr: 0,65 Euro je Aktie).Eine breite Mehrheit fanden auch die Tagesordnungspunkte, in denen dem Vorstand die Ermächtigungen erteilt wurden, genehmigtes und bedingtes Kapital von jeweils bis zu zehn Prozent des Grundkapitals zu schaffen. Die dazu im Juli 2015 erteilten Ermächtigungen waren befristet und Ende Juni 2020 ausgelaufen. Von diesen Möglichkeiten hatte der Vorstand bisher keinen Gebrauch gemacht."Wir freuen uns, dass wir die Dividende gegenüber dem Vorjahr nochmals steigern konnten. Damit senden wir in einer herausfordernden Zeit ein starkes Signal an den Kapitalmarkt. Mit einer soliden Finanzierungsstruktur und einer klar definierten Investitionsstrategie verfolgen wir bereits seit über 25 Jahren einen nachhaltigen Wachstumskurs", sagt Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG.KontaktInvestor Relations:VIB Vermögen AG Petra Riechert Tel.: + 49 (0)8431 9077-952 Tilly-Park 1 Fax: + 49 (0)8431 9077-929 86633 Neuburg/Donau E-Mail: petra.riechert@vib-ag.deProfil der VIB Vermögen AGDie VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr über 25 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market).Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.03.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: VIB Vermögen AG Tilly-Park 1 86633 Neuburg/Donau Deutschland Telefon: +49 (0)8431 / 9077 952 Fax: +49 (0)8431 / 9077 973 E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Internet: www.vib-ag.de ISIN: DE0002457512 WKN: 245751 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1085085Ende der Mitteilung DGAP News-Service1085085 03.07.2020