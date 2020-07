Das Biotech-Unternehmen Paion hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für das Narkose-Mittel Remimazolam in der Indikation Kurzsedierung erhalten. Den Aachenern fließt damit eine Meilensteinzahlung vom Schweizer Partner Cosmo Pharmaceuticals zu und erhält zusätzliche gestaffelte Lizenzgebühren. Die Paion-Aktie landet einen Befreiungsschlag.Die Zulassung von Remimazolam (Handelsname Byfavo) in der Indikation Kurzsedierung löst eine Meilensteinzahlung von 15 Millionen Euro an Paion aus. ...

