Die US-Arbeitsmarktdaten im Juni konnten sich weiter verbessern. Die Zahlen lagen deutlich über den Prognosen und sorgten am Donnerstag erneut für eine positive Stimmung an der Wall Street. Alle US-Benchmarks konnten im Plus schließen, wobei der Nasdaq Composite Index mit einem Plus von 0,52 % auf 10.207,63 Punkten die Gruppe anführte. Die Benchmarks schlossen allerdings alle deutlich unter ihren Tageshochs und der Futures-Handel in Asien entwickelte sich Freitagfrüh leicht negativ. Die Wall Street zieht den morgigen Feiertag vor und bleibt heute geschlossen.Der DAX schloss nahe der Tageshochs. Der Index beendete den Tag mit einem Gewinn von 2,84 % auf 12.608,46 Punkten. Der größte Tagesgewinner war Linde (+4,41 %). Das Schlusslicht, abgesehen von Wirecard, waren die Henkel Vz. (+1,00 %). Der DAX-Future notierte im asiatischen Handel unverändert um 12.570 Punkte herum.

Den vollständigen Artikel lesen ...