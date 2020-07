Die Stimmung beim Frankfurter Flughafenbetreiber bleibt getrübt. Wegen der anhaltenden Corona-Flaute will Fraport die Möglichkeit der Kurzarbeit bis in den übernächsten Sommer nutzen. Das sagte Fraport-CEO Stefan Schulte in einem Interview mit der Wirtschaftswoche. Für Analysten drängt sich weiterhin der Einstieg nicht auf."Gemessen an den Passagierzahlen haben wir vereinfacht gesagt für die Hälfte der Belegschaft noch mindestens anderthalb Jahre keine Beschäftigung", sagte Flughafenchef Stefan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...