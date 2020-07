flatex Morning-news EUR/USD (03.07.2020)

Das Währungspaar EUR/USD läuft in der Formation eines aufwärtsgerichteten Dreiecks. Die obere Trendlinie verläuft vom Hoch des 10. Juni 2020 von 1,1422 über das Hoch vom 23. Juni 2020 von 1,1349. Die untere Trendlinie verläuft vom Zwischentief des 19. Juni 2020 von 1,1168 in Verbindung mit dem Zwischentief des 25. Juni 2020 von 1,1190. Die Dreiecksformation spitz sich weiter und mündet bei 1,1248. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wäre aufgrund der überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten (für den Juni lag die Zahl neugeschaffener Stellen ex Agrar bei rekordhaften 4,767 Millionen und die Arbeitslosenrate sank auf 11,1 Prozent). und dem verlängerten Wochenende in den USA ein stärkerer Greenback denkbar.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Kursverlauf des 10. Juni 2020 bei 1,1422 bis zum Verlaufstief des 19. Juni 2020 bei 1,1168, wären die nächsten Ziel auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände kämen bei den Marken von 1,1295/1,1325/1,1362 und 1,1422 in Betracht. Die nächsten Unterstützungen wären bei 1,1228 und 1,1168, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 1,1107/1,1070 und 1,1010 auszumachen.

