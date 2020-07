PEKING (dpa-AFX) - In China hat sich die Stimmung der Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen überraschend weiter aufgehellt und den besten Wert seit über zehn Jahren erreicht. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor stieg im Juni auf 58,4 Punkte, nach 55,0 Zählern im Monat zuvor. Der Juni-Wert ist der höchste seit dem April 2010. Der Indikator steht damit deutlich über dem Niveau, das er vor dem Ausbruch der Corona-Krise hatte.



Außerdem kletterte der Indexwert noch weiter über die sogenannte Expansionsschwelle von 50 Punkten. Werte oberhalb dieser Marke deuten auf Wachstum hin. Analysten wurden von dem Umfrageergebnis überrascht. Sie hatten für Juni mit einem Rückgang des Indexwertes auf 53,2 Punkte gerechnet.



Der Caixin-Index spiegelt die Stimmung in den eher kleinen und privaten Unternehmen aus dem Bereich Dienstleistungen wider. Zuvor war der von der Regierung ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Sektor ebenfalls gestiegen. Der staatliche Indexwert für Juni, der eher die Stimmung in den großen und staatlichen Unternehmen darstellt, betrug 54,4 Punkte./jkr/mis

