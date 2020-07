Spezialbesetzung beim jüngsten Aktien-Schnelltest im BERNECKER TV. Diesmal war es Markus Horntrich aus dem Redaktionsteam der "Actien-Börse", der 8 Aktien kurz und bündig einordnete. Welche Aktien lagen im Gespräch mit Michael Hüsgen in der Sendung vom 02.07.2020 unter der Lupe?





++ HelloFresh - Momentum Monster!

++ Aixtron - Auf übergeordnete Trends schauen!

++ Deutz - Aktie viel zu günstig?

++ Beyond Meat - Luftig hohes Bewertungsniveau?

++ Facebook - Nicht ins Bockshorn jagen lassen!

++ Elmos Semiconductor - Gutes Langfrist-Potenzial?

++ BioNTech - reichlich Fantasie eingepreist, allerdings ...

++ Wirecard - Nur noch für Zocker interessant?





