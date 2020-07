Der DAX wird am letzten Handelstag der Woche wohl behauptet an den Start gehen. Positive Nachrichten vom amerikanischen Arbeitsmarkt sowie steigende Kurse in Asien und eine insgesamt optimistische Konjunktureinschätzung wirken sich in Frankfurt weiter stabilisierend aus, nachdem der DAX schon am Donnerstag um knapp mehr als drei Prozent im Wert gestiegen war. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

