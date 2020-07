Der Hype um Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen läuft weiter. Die Ballard Power Aktie profitiert davon deutlich. Der Aktienkurs des kanadischen Wasserstoffherstellers konnte in den letzten Tagen deutlich zulegen. Aktuell liegt der Aktienwert bei 17,36 Euro. Seit dem 29. Juni legte sie so innerhalb von 4 Tagen mehr als 25 Prozent zu. Dank positiver Unternehmensnachrichten könnte der Trend so weitergehen. Ballard kündigt Auftrag von Synergy ...

