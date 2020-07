Mit Aufschlägen steigt der deutsche Leitindex in den letzten Handelstag der Woche ein.Der DAX gewinnt zum Handelsstart am Freitag 0,23 Prozent auf 12.644,60Punkte.Damit setzt er seine Gewinnserie auch zum Ende der Woche weiter fort. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex knapp drei Prozent zugelegt und damit das bisherige Wochenplus auf mehr als vier Prozent ausgebaut.Zudem übersprang er eine charttechnische Hürde bei 12.500 Punkten. Für einen weiteren Anstieg in Richtung ...

