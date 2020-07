HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Delivery Hero nach Eckzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Nach zuvor teils vorsichtigen Aussagen mit Blick auf das zweite Quartal wegen der virusbedingten Lockdowns und Ausgangssperren in einigen Ländern habe der Online-Essenslieferant nun deutlich positiv überrascht, schrieb Analystin Sarah Simon in einer ersten Reaktion am Freitag. Das Bestellwachstum habe ihre Schätzung bei weitem übertroffen. Sie rechne nun damit, dass das Unternehmen mit Bekanntgabe des gesamten Zwischenberichts Ende des Monats sein Umsatzziel für 2020 von 2,4 bis 2,6 Milliarden Euro auf 2,7 Milliarden Euro anheben könnte./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2020 / 05:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE000A2E4K43

DELIVERY HERO-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de