ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 94 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die geschäftliche Dynamik des Essenslieferdienstes sei hoch und das Unternehmen gewinne Marktanteile, schrieb Analyst Hubert Jeaneau in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristig gebe es allerdings einige Risiken etwas bei der Übernahme von Woowa./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2020 / 03:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



DE000A2E4K43

DELIVERY HERO-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de