Der Euro hat sich am Freitag in der Früh kaum verändert gezeigt. Gegen 8.55 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1238 Dollar, nachdem der Euro am Vorabend in New York mit 1,1231 Dollar gehandelt worden war.Am Vortag hatte sich der Euro noch über 1,13 Dollar gezeigt, ein erfreulicher US-Arbeitsmarktbericht hatte ihn dann aber unter Druck gebracht und unter die Marke von 1,13 Dollar gedrückt.Datenseitig ...

