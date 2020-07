Der Essenslieferdienst macht seinem Image als Krisenprofiteur alle Ehre. Delivery Hero verzeichnete bei den Bestellzahlen im Juni im ein Plus von 104 % gegenüber dem Vorjahr.Bezogen auf das zweite Quartal liegt das Plus bei 94 Prozent. Die Aktie hat die 100€-Schallmauer durchbrochen. Dabeibleiben!



