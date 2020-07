Unterföhring (ots) - Quoten-Hit: ProSieben wird mit der fünften Folge der Reality-Show "Beauty & The Nerd" zum fünften Mal in Folge Prime-Time-Sieger am Donnerstag. Sehr gute 13,9 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgen gespannt das Umstyling von Nerd Sven (24) und Nerdin Jenny (33) und fiebern mit, als die drei stärksten Paare in das Finale von "Beauty & The Nerd" einziehen. Für Beauty Chris (28) und Spiel-Partnerin Jenny endet die gemeinsame Reise auf Ibiza.Weitere Informationen zur Sendung, den einzelnen Folgen und den ungleichen Paaren finden Sie unter http://presse.prosieben.de/beautynerd."Beauty & The Nerd" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 03.07.2020 (vorläufig gewichtet: 02.07.2020)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyAntonia Kreitner, Carina CastrovillariTel. +49 89 9507-1172/1108Antonia.Kreitner@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingJasmina WeissTel. +49 89 9507-1126Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4641632