Neue Anleihe aus dem Lebensmittelbereich - die DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH hat eine erste Tranche ihrer neuen 6,50%-Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A289C55) in Höhe von 3,0 Mio. Euro bei institutionellen Investoren platziert. Das Emissionsvolumen soll in den folgenden Monaten durch weitere Privatplatzierungen erhöht werden. Die zufließenden Mittel dienen nach Angaben der Emittentin zu ca. 70 % Investitionen in neue ...

