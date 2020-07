EURGBP testet das letzte große Ausbruchslevel. GBPNZD hingegen sucht den Support und USDJPY die Richtung im Median der Range. EURGBP testet letztes Ausbruchslevel Tickmill-Analyse: EURGBP am Ausbruchslevel EURGBP ist nach dem Trendhoch bei 0,91760 GBP am Montag in den Korrekturmodus übergegangen. Im gestrigen Handelsverlauf wurde erstmals das letzte große Kauflevel um den Bereich von 0,90000 GBP getestet. Kommt es hier bereits zu Umkehrsignalen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...