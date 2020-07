Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Holzmindener Duft- und Geschmacksstoffkonzern Symrise emittiert eine neue Euro-Anleihe (ISIN XS2195096420/ WKN SYM773) mit Fälligkeit zum 01.07.2027, so die Börse Stuttgart.Das Emissionsvolumen betrage 500 Millionen Euro. Der Zinssatz sei mit 1,375% festgelegt. Die Zinszahlungen würden im jährlichen Turnus, erstmalig am 01.07.2021, stattfinden. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. Symrise könne die Anleihe vorzeitig kündigen. (Bonds Weekly Ausgabe 25 vom 02.07.2020) (03.07.2020/alc/n/a) ...

