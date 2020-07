Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenschluss ist der Primärmarktkalender wie gewöhnlich leer, so die Analysten der Helaba.FED-Vertreter Bullard habe zuletzt betont, dass eine wachsende Anzahl von Insolvenzen aufgrund von COVID-19 zu einer Finanzkrise führe könnte. Im Umfeld eines sich weltweit weiter ausbreitenden Coronavirus dürften die Notenbanken unverändert in Alarmbereitschaft bleiben. Die Kapitalmärkte würden sich durch die Geldschwemmen zuletzt gut unterstützt zeigen. Die 10J-Rendite amerikanischer Staatspapiere pendele seit einigen Tagen um 0,70%. In Deutschland liege die 10J-Rendite bei momentan -0,43%. (03.07.2020/alc/a/a) ...

