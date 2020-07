Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag einen Teil der vorangegangenen Verluste trotz eines starken Aktienmarktes wieder aufgeholt, so die Analysten der Nord LB.US-Staatsanleihen hätten nach anfänglichen Verlusten kaum verändert geschlossen. US-Arbeitsmarkt deutlich besser als erwartet: Im Juni seien außerhalb der Landwirtschaft 4,8 Mio. Jobs geschaffen worden. Die Arbeitslosenquote sei den zweiten Monat in Folge auf 11,1% (13,3%) zurückgegangen. Die Gefahr bleibe, dass die Zahlen im Juli aufgrund des Wiederanstiegs der Corona-Infizierten schlechter ausfallen würden. Darauf würden auch die wieder gestiegenen wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hindeuten. (03.07.2020/alc/a/a) ...

