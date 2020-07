Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit einem kleinen Minus aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX verlor bis gegen 9.40 Uhr 0,12 Prozent auf 2.285,51 Punkte. An den europäischen Leitbörsen ging es ebenfalls ein wenig nach unten.Die Hoffnungen auf eine rasche wirtschaftliche Erholung nach der Coronakrise und Sorgen um weiterhin steigende Infektionszahlen in einigen Ländern bestimmen weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...