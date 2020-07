FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Rally am Vortag sind Europas Börsen wenig verändert zum Wochenausklang in den Handel gestartet. Weiterhin beunruhigen die Zahl der Neuinfektionen in den USA und die Nachrichten über den schrittweisen Lockdown in einigen US-Bundesstaaten, während die US-Arbeitsmarktdaten am Vortag auf eine schnelle Konjunkturerholung hoffen ließen. Gute Nachrichten gab es über Nacht erneut aus Asien.

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Juni deutlich verbessert. Der von Caixin Media und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor erhöhte sich auf 58,4 (Mai: 55,0) Punkte. Das ist das stärkste Wachstum seit April 2010. Die Lockerungsmaßnahmen der Corona-Krise haben die Nachfrage erheblich gestützt. In den USA bleiben die Börsen am Freitag wegen des "Independence Day" geschlossen. Das Geschäft sollte daher ruhig verlaufen.

Der DAX gewinnt im frühen Handel 0,2 Prozent auf 12.632 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent auf 3.323 Punkte nach oben.

Kleiner Rückschlag für Sanofi - Paion erhält FDA-Zulassung für Remimazolam

Sanofi geben um 0,7 Prozent nach. Als enttäuschend für die Bekämpfung von Covid-19 wird gewertet, dass der Einsatz des Arthritis-Medikaments Kevzara bei Covid-19-Patienten in einer klinischen Studie nicht den erhofften Erfolg geliefert hat. Die US-Studie zu Kevzara wurde nach Aussage von Sanofi gemeinsam mit Regeneron Pharmaceuticals abgebrochen, nachdem sich gezeigt hatte, dass das Medikament bei der Genesung von kritisch kranken stationären Patienten nicht besser war als ein Placebo.

Für Paion geht es dagegen um 13,4 Prozent nach oben. Nachdem das Anästhesie-Präparat Remimazolam in einigen Ländern Asiens bereits zugelassen ist, hat es nun auch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) zugelassen. Paion hat das Präparat entwickelt und der Cosmo Pharmaceuticals 2016 die exklusiven Rechte zur Entwicklung und Vermarktung in den USA erteilt.

Paion erhält eine Meilensteinzahlung in Höhe von 15 Millionen Euro und hat Anspruch auf gestaffelte Lizenzgebühren auf die Nettoerlöse in den USA. "Damit dürfte das Unternehmen seine 2020er Ziele bereits erreicht haben", so ein Marktteilnehmer in einer ersten Einschätzung. Die Zulassung sei ein wichtiger Katalysator für die Aktie.

Gute Nachrichten von Delivery Hero halten an

Delivery Hero gewinnen 5,2 Prozent. Der Essenslieferant legte am Vorabend für das zweite Quartal überzeugende Zahlen vor und bewies damit, zu den Gewinnern der Corona-Krise zu gehören. So lag das Auftragswachstum bei 94 Prozent, hier hatten die Analysten der Citi lediglich eine Zunahme um 81 Prozent erwartet. Aber auch beim Bruttowarenwert mit einem Plus von 64 Prozent konnte die Erwartung der US-Bank von 59 Prozent übertroffen werden.

Nach einem fulminanten Börsenstart des US-Versicherungs-Start-Up Lemonade am Vortag an der Wall Street zieht die Aktie der Deutschen Familienversicherung (DFV) um 8,2 Prozent an. Für DFV geht es bereits seit zwei Wochen steil nach oben. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie mehr als 50 Prozent vorne.

Wirecard bleiben volatil. Nach dem Kurseinbruch am Vortag geht es für die Aktie im frühen Geschäft um 15,1 Prozent nach oben.

Nach dem guten Lauf der Flatex-Aktie haben sich Großaktionäre dazu entschlossen, ihre Beteiligungen teilweise zu verkaufen. Die GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH und die Heliad Equity Partners GmbH & Co KGaA veräußern laut Mitteilung bis zu 2,3 Millionen Aktien entsprechend bis zu 11,7 Prozent aller ausstehenden Aktien. Einem Marktteilnehmer zufolge sind die Aktien zu 43 Euro platziert worden, ein deutlicher Abschlag zum Vortagesschlusskurs von 47,15 Euro. Aktuell verliert die Aktie 9,7 Prozent auf 42,60 Euro.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.322,74 0,08 2,65 -11,28 Stoxx-50 3.054,62 -0,02 -0,69 -10,24 DAX 12.631,83 0,19 23,37 -4,66 MDAX 26.765,19 0,52 137,73 -5,47 TecDAX 3.021,02 0,71 21,37 0,20 SDAX 11.796,79 0,44 52,13 -5,72 FTSE 6.241,30 0,02 0,94 -17,26 CAC 5.046,88 -0,05 -2,50 -15,58 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,43 0,00 -0,67 US-Zehnjahresrendite 0,67 0,00 -2,01 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:10 Do, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1231 -0,07% 1,1232 1,1241 +0,1% EUR/JPY 120,70 -0,13% 120,76 120,89 -1,0% EUR/CHF 1,0631 +0,05% 1,0626 1,0626 -2,1% EUR/GBP 0,9024 +0,11% 0,9013 0,9009 +6,6% USD/JPY 107,50 -0,03% 107,51 107,55 -1,2% GBP/USD 1,2443 -0,19% 1,2470 1,2477 -6,1% USD/CNH (Offshore) 7,0678 -0,00% 7,0669 7,0689 +1,5% Bitcoin BTC/USD 9.093,76 -0,58% 9.097,51 9.070,26 +26,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,10 40,65 -1,4% -0,55 -31,2% Brent/ICE 42,69 43,14 -1,0% -0,45 -31,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.775,93 1.776,15 -0,0% -0,22 +17,0% Silber (Spot) 18,02 17,91 +0,6% +0,11 +0,9% Platin (Spot) 818,50 810,50 +1,0% +8,00 -15,2% Kupfer-Future 2,71 2,73 -0,9% -0,03 -3,8% ===

