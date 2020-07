Aktionäre von Wirecard benötigen weiter starke Nerven: Tägliche prozentual zweistellige Kursbewegungen bei der Wirecard-Aktie sind derzeit keine Seltenheit. In der 2-Wochen-Betrachtung hat der Titel nach dem Bilanz-Skandal ganze 93% an Wert verloren und notiert aktuell nur noch bei rund 3,40 Euro. Noch am 12. Februar 2020 schraubte sich die Wirecard-Aktie auf ein neues 6-Monats-Hoch...

