flatex Morning-news DAX update (03.07.2020)

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte gingen durchweg mit Kursgewinnen ins Wochenende. Der japanische Nikkei225 schloss an der TSE mit einem Zugewinn von 0,72 Prozent bei 22.306,48 Punkten. Die Indizes in Shanghai, Shenzhen und Hongkong konnten jeweils über einen Prozentpunkt zulegen. Die US-Börsen bleiben heute geschlossen. Aus diesem Grund könnten dem DAX spätestens zum Nachmittag hin die Impulse der Wall Street fehlen. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 12.644,60 Punkten nochmals fester.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Donnerstag via Xetra mit einem kräftigen Kursgewinn von 2,84 Prozent bei 12.608,46 Punkten. Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 08. Juni 2020 bei 12.913,13 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 15. Juni 2020 bei 11.597,82 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die nächsten Widerstände wären bei 12.913 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 13.105/13.223 und 13.415 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 12.603/12.411/12.256/12.100/11.909 und 11.598 Punkten in Betracht.

Long: DE000GB6DMU4 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000GB6DPH4 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/