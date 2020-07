Am 8. Juli steigt die erste virtuelle Rohstoff-Konferenz in Deutschland. Die Experten Markus Bußler und Joe Mazumdar setzen den Rahmen für acht Firmen aus dem Gold-, Silber- und Kupfersektor. Alle Vorträge werden simultan ins Deutsche übersetzt. Anleger können sich hier kostenlos anmelden.

Die erste virtuelle Rohstoff-Konferenz in Deutschland

Konferenzen finden derzeit nur im Web statt. Und so wandert auch die erste SF Online-Konferenz in den virtuellen Raum. Am 8. Juli können Anleger ab 15 Uhr kostenlos an der Veranstaltung teilnehmen (zur Anmeldung). Dabei gibt es einen besonderen Service: ALLE VORTRÄGE WERDEN SIMULTAN INS DEUTSCHE ÜBERSETZT!

Zur Anmeldung!

Top-Goldexperten: Markus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...