Es geht weiter mit den Schlechten Nachrichten von Wirecard. Wie sich herausstellte zahlte Wirecard wegen aufgebauschten Gewinnen massig an Steuern. Knapp 300 Millionen Euro nahm der Fiskus über die Jahre ein. Berechnet an Gewinnen, die womöglich gar nicht existierten. Wirecard Steuerzahlungen Am 30. September 2019 hieß es in einer Unternehmensmeldung: "Im 9-Monatszeitraum 2019 hat die Wirecard sowohl ihren Umsatz als auch den operativen Gewinn erneut ...

