Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der amerikanische biopharmazeutische Konzern Merck & Co begibt vier neue US-Dollar-Anleihen, so die Börse Stuttgart.Die erste Anleihe (ISIN US58933YAY14/ WKN A28YYF) habe ein Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar mit einer Fälligkeit zum 24.02.2026. Der Nominalzins sei mit 0,75% festgesetzt. Die nächste anteilige Zinszahlung finde am 24.02.2021 statt. Die weiteren Zinszahlungen würden jeweils zum 24.02. und 24.08. eines Jahres erfolgen. Die zweite Anleihe (ISIN US58933YAZ88/ WKN A28YYG) habe ein Emissionsvolumen von 1,25 Milliarden US-Dollar und werde zum 24.06.2030 fällig. Die Nominalverzinsung sei mit 1,45% festgesetzt. ...

