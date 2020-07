Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Obwohl in den USA die zweite Corona-Welle in vollem Gange ist, scheinen Marktteilenehmer die damit verbundenen Sorgen und Risiken auszublenden, so die Analysten der Helaba.Anders lasse sich der zeitweise Abgabedruck am Rentenmarkt in der auslaufenden Woche und die trotz der Schwankungen noch als hoch anzusehenden DAX-Notierungen kaum erklären. An den europäischen Spreadmärkten sei bisweilen ebenfalls keine Risk-Off-Stimmung zu spüren. Peripherie-, Covered-Bond- und SSA-Spreads würden keinen klaren Ausweitungstrend aufweisen, auch weil in Europa das Infektionsgeschehen ein ganz anderes sei und die EZB-Maßnahmen das Ihrige dazu beitragen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...