NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Morgan Stanley hat das Kursziel für CRH von 27 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zementhersteller, gut gestützt durch freie Barmittelflüsse, böten gute Chancen, um an einer Erholung teilzuhaben, schrieb Analystin Cedar Ekblom in einer am Freitag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Der irische Zementhersteller sei der am wenigsten kapitalintensive Großkonzern unter den von ihr beobachteten Werten. Sie lobte den stabilen Barmittelfluss und auch die Margen. Positiv sei auch dessen vergleichsweise stärkere Ausrichtung auf den US-Markt, auf dem es besser laufe als befürchtet./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2020 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: IE0001827041

