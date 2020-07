Magellan Gold Corp. meldete gestern eine Kaufvereinbarung, wonach das Unternehmen Clearwater Gold Mining Corporation übernehmen wird. Clearwater besitzt einige nicht patentierte Claims in Idaho, darunter die historische Goldmine Center Star. Das Projekt beherbergt hochgradige Goldmineralisierung, die Anfang des 20. Jahrhundert entdeckt wurde.



Für alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Clearwater wird Magellan an den einzigen Aktionär 1.000.000 Magellan-Stammaktien und 150.000 $ zahlen. Die Zahlungen erfolgen in mehreren Etappen und sind an bestimmt Genehmigungen und Fortschritte geknüpft.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de