Im weltweiten Kampf gegen das Coronavirus werden inzwischen 17 Impfstoffkandidaten an Menschen getestet. Am weitesten fortgeschritten ist ein Impfstoff, den die Universität Oxford entwickelt hat, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag nach einer zweitägigen Corona-Forschungskonferenz berichtete. Ebenfalls zu den am weitesten fortgeschritten Projekten zählt der Kandidat BNT162 der Mainzer Biotech-Gesellschaft BioNTech.Das Unternehmen konnte in der laufenden Woche positive Zwischenresultate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...