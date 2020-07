Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Frankfurt am Main (pta013/03.07.2020/11:05) - 03.07.2020. Die Ferax Capital AG, eine Beteiligungsgesellschaft mit Schwerpunkt auf Nebenwerten, hat am gestrigen Abend des 02.07.2020 Kenntnis von sogenannten Zurechnungsmeldungen nach WPHG der Sporttotal AG erlangt. Die Gesellschaft wurde weder von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die die Meldung veranlasst hat, noch von der Sporttotal AG über den Vorgang informiert oder um Stellungnahme gebeten. Der Gesellschaft ist bekannt, dass ihr Vorstand, Herr Sascha Magsamen, Gegenstand eines Verwaltungsverfahrens bei der BaFin ist, dass seit dem Jahr 2015 anhängig ist. Der dort erlassene Bescheid ist nicht rechtskräftig und es läuft die Widerspruchsfrist, innerhalb derer nach Informationen der Gesellschaft Rechtsmittel eingelegt werden.



Die Ferax Capital AG stellt klar, dass ihr nicht bekannt ist, dass Herr Sascha Magsamen als Privatperson Aktionär der Gesellschaft zum jeweiligen Zeitpunkt war. Die BaFin ist der irrigen Auffassung, dass Herr Sascha Magsamen wesentlicher Aktionär der Gesellschaft sei und hat auf Basis dieser Annahme, die nicht dem gesellschaftsrechtlichen Zustand der Ferax Capital AG entspricht, diese Meldungen veranlasst. Die Gesellschaft widerspricht insoweit den sie betreffenden Zurechnungsmitteilungen ausdrücklich.



Vorstand und Aufsichtsrat



(Ende)



Aussender: Ferax Capital AG Adresse: Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Sascha Magsamen Tel.: +49 69 78808806-21 E-Mail: info@ferax-capital.de Website: www.ferax-capital.de



ISIN(s): DE0005751309 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1593767100959



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 03, 2020 05:05 ET (09:05 GMT)





FERAX CAPITAL-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de