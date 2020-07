Für den kommenden Herbst plant man rund 300 Neuaufnahmen von Lehrlingen, alleine in der Steiermark 160 - die meisten davon wiederum für das neue Edelstahlwerk imobersteirischen Kapfenberg, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Aktuell bildet die voestalpine über 1.300 Lehrlinge aus, 840 davon alleine in Österreich. 96,5 Prozent der Lehrlinge in Österreich, Deutschland und der Schweiz, die im Geschäftsjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...