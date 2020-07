Der Zuckerberg-Konzern verdient Milliarden mit Onlinewerbung, doch jetzt gerät das Geschäftsmodell in Gefahr. Was steckt hinter "Stop Hate for Profit"?Datenskandale, Wählerbeeinflussung, Fake News: Seit Jahren arbeiten sich Kritiker erfolglos an dem Facebook-Imperium und dessen Gründer Mark Zuckerberg ab. Der Konzern schien unangreifbar - bis jetzt.Mit ihrer Kampagne "Stop Hate for Profit" erfahren Aktivisten einen enormen Zulauf, gerade aus der Wirtschaft. Dutzende Unternehmen, darunter Coca-Cola, ...

