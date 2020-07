Märkte um 12: Neue Kaufsignale beim DAX greifbar - Wieder einmal schlechte News bei Wirecard

Der DAX pendelt am Freitagmittag seitwärts und behauptet sich damit knapp über der 12.600er-Marke. Charttechnisch bleibt die Lage damit weiterhin spannend, denn wenn der Ausbruch über das Juni-Top bei 12.913 Punkten und die knapp darüber liegende 13.000er-Marke gelingt, ist die Bahn frei bis zum Allzeithoch vom Februar bei 13.795 Punkten. Schon in Kürze sind also neue Rekordmarken möglich.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,1% 12.623 MDAX +0,3% 26.717 TecDAX +0,6% 3.018 SDAX +0,5% 11.797 Euro Stoxx 50 -0,1% 3.316

Am Freitagmittag war das Kräfteverhältnis im DAX zwischen den Bullen und den Bären ausgeglichen. Es gab 15 Gewinner und 15 Verlierer.

